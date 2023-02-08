Общество 08 февраля 2023, 11:39 Депутат Госдумы предложил освободить инвалидов боевых действий и ветеранов от платы за проезд по трассам

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Депутат Госдумы Василий Власов выдвинул предложение сделать бесплатным проезд для ветеранов и инвалидов боевых действий по платным трассам. Об этом сообщил RT.

На сегодняшний день категории этих групп имеют ряд многочисленных мер поддержки, предусматривающих льготные условия при поездках на поездах и общественном транспорте.

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Однако при передвижении на личном автомобиле по платным трассам данная категория россиян не имеет никаких льгот, подчеркнул депутат.

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