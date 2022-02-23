Депутат Госдумы предложил оставить 23 февраля выходным только для военнослужащих

День защитника Отечества должен быть выходным днем только для военнослужащих, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой агентству Ura.ru. Праздник должен оставаться профессиональным, считает он.

Депутат напомнил, что в СССР 23 февраля оставалось рабочим днем для тех, кто не имел отношения к военной службе.

«Я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение — 23 Февраля всегда было Днем Советской армии и Военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Всегда считал это справедливым», — признался Луговой.

Он одобряет традицию показывать 23 февраля советский фильм «Офицеры» 1971 года, на котором воспитано не одно поколение военных.

«Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, окончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота», — подчеркнул депутат.

Учреждение праздника связано с первыми боями Красной армии против немецких войск в феврале 1918 года. С 1922-го в СССР 23 февраля отмечали День Красной армии, с 1946-го он стал Днем Советской армии и Военно-морского флота. Лишь после распада СССР, уже в 1995 году, этот праздник стал называться Днем защитника Отечества.

Официальным выходным 23 февраля стало с 2002 года. Этот день остается нерабочим в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.