Депутат Госдумы предложил оставить 23 февраля выходным только для военнослужащих
Депутат ГД Андрей Луговой предложил оставить 23 февраля выходным только для военнослужащих
День защитника Отечества должен быть выходным днем только для военнослужащих, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой агентству Ura.ru. Праздник должен оставаться профессиональным, считает он.
Депутат напомнил, что в СССР 23 февраля оставалось рабочим днем для тех, кто не имел отношения к военной службе.
«Я был так воспитан, и так было воспитано все советское поколение — 23 Февраля всегда было Днем Советской армии и Военно-морского флота. Это был праздник и выходной день только для тех, кто служил, исключительно для военнослужащих Министерства обороны. Сотрудники иных силовых структур не имели отношения к этому празднику. Всегда считал это справедливым», — признался Луговой.
Он одобряет традицию показывать 23 февраля советский фильм «Офицеры» 1971 года, на котором воспитано не одно поколение военных.
«Особенно это важно сегодня, когда служба в армии является престижным, почетным и уважаемым гражданским долгом. Кадровые офицеры, окончившие военные училища, до сих пор все друг друга поздравляют с праздником Советской армии и Военно-морского флота», — подчеркнул депутат.
Учреждение праздника связано с первыми боями Красной армии против немецких войск в феврале 1918 года. С 1922-го в СССР 23 февраля отмечали День Красной армии, с 1946-го он стал Днем Советской армии и Военно-морского флота. Лишь после распада СССР, уже в 1995 году, этот праздник стал называться Днем защитника Отечества.
Официальным выходным 23 февраля стало с 2002 года. Этот день остается нерабочим в России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистане.