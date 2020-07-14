Депутат Госдумы предложил обязать полицию реагировать на угрозы в Сети

Первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский предложил обязать полицию реагировать на угрозы в Сети. Соответствующий законопроект находится на стадии разработки.

По словам Боярского, статья Уголовного кодекса, предполагающая наказание за угрозу убийством или причинением вреда здоровью, работает недостаточно эффективно. В частности речь идет о таких инцидентах в социальных сетях. Представители правоохранительных органов не имеют достаточно полномочий для привлечения к ответственности злоумышленников, занимающихся киберсталкингом, сообщила «Парламентская газета».

«У нас сегодня нет механизмов, чтобы защитить одного человека от другого, который угрожает ему в Сети расправой, шлёт какие-то фотографии, например, с площадки, где играет ребенок, грозясь что-то с ним сделать. К сожалению, это явление набрало устрашающие обороты», — признался депутат.

Он заключил, что этот «цифровой терроризм» необходимо прекратить в срочном порядке.