Депутат Госдумы предложил москвичам прекратить жаловаться на жизнь

В Госдуме уличили москвичей в постоянных жалобах и посоветовали вспомнить, как живут люди в регионах. Например, съездить в Рязань.

Жителей столицы в интервью радиостанции «Говорит Москва» осудил депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов.

Парламентарий указал на постоянное недовольство москвичей местными властями. Тем временем уровень жизни в городе самый высокий в России, а условия — наиболее комфортные.

«А чего же вы тут ноете-то, москвичи, сидите, то не нравится, это не нравится. <…> У нас денег не хватает, чтобы асфальт менять, те же скверы ремонтировать. У вас какие прекрасные скверы. Чудесные все. Потому что все деньги у вас тут», — заявил Леонов.

Депутат подчеркнул, что в Москве ему нравится все. Тем не менее он бы хотел, чтобы подобным образом развивались и другие города. Леонов добавил, что в столице «здорово все для людей сделано».

«Отдельные тут и к пенсии надбавки, и ветеранам войны надбавки, всем надбавки. Все равно люди недовольны. Так я спрашиваю, что нужно сделать, чтобы довольны-то люди были?» — задался он вопросом.