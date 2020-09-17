Депутат Госдумы предложил лишать водительских прав при нарушении ряда ПДД

Он отметил, что ПДД не эффективны, так как предупреждений для агрессивных водителей недостаточно. Зачастую виновниками аварий становятся те, кто нарушает правила дорожного движения регулярно.

Чтобы предотвратить подобное поведение автовладельцев он предлагает изменить правила в кодексе об административных нарушениях. Он выдвинул идею о лишении прав водителей, которые многократно нарушали ПДД.

«В ПДД уже интегрирован термин „опасное вождение“. Сейчас мы работаем над тем, чтобы внести правки в кодекс об административных нарушениях, согласно которым „опасное вождение“ — а это неоднократное нарушение ПДД — должно приводить к лишению прав», — заявил Афонский.