Общество 26 августа 2023, 17:59 Депутат Госдумы предложил лишать уклонистов российского гражданства РБК: депутат Матвеев внес в ГД проект о лишении гражданства уклонистов РИА «Новости»

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Новую инициативу о лишении приобретенного гражданства подготовил депутат Михаил Матвеев. В случае принятия законопроект коснется уклонистов от мобилизации, сообщил РБК.

Лишать приобретенного гражданства Матвеев предложил лиц, которые скрылись от постановки на воинский учет и службы в армии. Таких бывших мигрантов-уклонистов в рамках нового законопроекта предлагают отправлять обратно на родину. В этом же случае гражданство потеряют и его родственники, сообщил Матвеев.

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При этом Конституция РФ запрещала лишать гражданства любого россиянина, независимо от того, получил ли его он по праву рождения или приобрел другими путями.

Ранее депутат ГД Журавлев предложил в обязательном порядке призывать в армию бывших мигрантов, которые получили гражданство России. Политик заявил, что «шантаж» иностранных специалистов, которые грозили уехать из страны, не сработает. Он связал это с сильной зависимостью жителей стран бывшего СНГ от дополнительных заработков в России.