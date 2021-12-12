Депутат Госдумы предложил лишать свободы на 5 лет за групповое избиение

Участников групповых избиений нужно лишать свободы на пять лет. Также подобные процессы необходимо максимально освещать в прессе, заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Депутат выступил со своим предложением после избиения мужчины в подземном переходе у Комсомольской площади в Москве. Участники групповой драки оказались жителями Кемеровской области. Правоохранители задержали мужчин и завели уголовное дело о хулиганстве.

«Очередное массовое избиение. На сей раз русские били русского. Опять „хулиганка“. Подонки отделаются штрафом. За групповое избиение надо наказывать пятью годами тюрьмы — карать надо публично», — написал Миронов в Twitter.

Он добавил, что наказания участников избиений необходимо максимально освещать в СМИ. Огласка нужна для того, чтобы злоумышленникам было неповадно.

Ранее столичный главк МВД показал видео с допросом трех задержанных участников драки в подземном переходе. По словам одного из мужчин, пострадавший словесно спровоцировал разборки. Нападение произошло 5 декабря.