Депутат Госдумы предложил ликвидировать нерегулируемые переходы на автотрассах

«Речь идет о дорогах с разрешенным скоростным режимом 90 км/ч и более. По факту, на такой скорости, особенно с учетом нештрафуемого превышения еще на 20 км/ч, водители не могут мгновенно остановиться перед зеброй, и пешеходы подвергаются смертельному риску», — уточнил законодатель.

Другой важный фактор: нерегулируемый переход создает ощущение мнимой безопасности. Переходя по «зебре» человек думает, что все водители уступят ему дорогу.

Отмечается, что это непросто сделать при высоких скоростях, а ночью на загородных трассах пешехода сложно заметить на обочине. Поэтому для повышения внимания автомобилистов необходим мигающий сигнал светофора.

«Мы видим, что таких „моргалок“ ставят очень много, но обычный светофор с кнопкой, нажав на которую, пешеход может включить красный и остановить движение, стоит ненамного дороже, но гораздо безопаснее», — добавил Васильев.