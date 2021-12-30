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    30 декабря 2021, 01:25

    Депутат Госдумы предложил еще одно основание для лишения российского гражданства

    Депутат Хинштейн предложил лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения

    Ирэна Вороник

    В Госдуме решили, что для лишения российского гражданства можно добавить еще одно основание. Депутат Александр Хинштейн предложил законодательно закрепить возможность лишать его тех, кто получил статус «по праву рождения».

    Депутат Госдумы предложил еще одно основание для лишения российского гражданства

    Хинштейн в своем Telegram-канале назвал инициативу президента РФ Владимира Путина по этому вопросу правильной и необходимой. Однако ее возможно расширить.

    «Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — задался вопросом парламентарий.

    Лишать гражданства, по мнению депутата, можно получивших его по праву рождения.

    Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства РФ. В пояснительной записке к документу сказано, что он придет на смену действующим правилам. Именно они регламентируют отмену решений о выдаче российского паспорта.

    В проекте закона указано, что необходимо создать единый механизм по отказу от гражданства на добровольной основе. Право о выдаче таких решений планируется передать министерству внутренних дел. Сейчас вопросы остаются в ведении исключительно президента страны.