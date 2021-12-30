Депутат Госдумы предложил еще одно основание для лишения российского гражданства
Депутат Хинштейн предложил лишать гражданства тех, кто получил его по праву рождения
В Госдуме решили, что для лишения российского гражданства можно добавить еще одно основание. Депутат Александр Хинштейн предложил законодательно закрепить возможность лишать его тех, кто получил статус «по праву рождения».
Хинштейн в своем Telegram-канале назвал инициативу президента РФ Владимира Путина по этому вопросу правильной и необходимой. Однако ее возможно расширить.
«Иной раз слушаешь откровения наших оппозиционеров и думаешь: зачем вам российский паспорт, если вы ненавидите свою страну и свой народ?» — задался вопросом парламентарий.
Лишать гражданства, по мнению депутата, можно получивших его по праву рождения.
Путин внес в Госдуму законопроект, который предусматривает введение института прекращения гражданства РФ. В пояснительной записке к документу сказано, что он придет на смену действующим правилам. Именно они регламентируют отмену решений о выдаче российского паспорта.
В проекте закона указано, что необходимо создать единый механизм по отказу от гражданства на добровольной основе. Право о выдаче таких решений планируется передать министерству внутренних дел. Сейчас вопросы остаются в ведении исключительно президента страны.