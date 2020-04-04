Депутат Госдумы предложил «экстремальным туристам» обращаться за помощью к родственникам

Он отметил, что не думает, что сейчас за границей находятся те, кто на отпуск копил всю жизнь и поехал туда с какой-то небольшой суммой, а теперь у них совсем не осталось денег. По его словам, таких, может, процентов пять, и возможно, это пенсионеры.

Нилом считает, что именно этим гражданам государство должно помочь с пропитанием и жильем, пока за ними не прилетят. «А все остальные экстремальные туристы, уверен, могут еще пожить за границей на свои деньги, раз так легко поехали туда, зная о ситуации с коронавирусом в мире и закрытии границ. Или пусть родственники им помогают», — сказал Нилов.

Депутат считает, что российским консульским чиновникам необходимо разделить людей на категории. По его словам, кто-то уже сегодня остро нуждается в помощи, а кто-то продолжает вольготно себя чувствовать и может помочь своим «товарищам по несчастью».

По его мнению, наверняка за границей остаются и те, «кто не торопится домой, и могут себе позволить позагорать еще месяц». Депутат считает, что когда будет понятно, в каком положении находятся россияне на заграничных курортах, тогда и будет понимание, откуда и кого вывозить в первую очередь. Нилов также отметил, что «люди, отправившиеся в нынешних условиях за границу, не боялись пощекотать себе нервы».

По словам парламентария, если такие туристы рисковали, то наверняка и подушку безопасности имеют. Именно она позволит им еще несколько дней, а может и недель, продержаться в чужой стране и заплатить за вывоз на родину, считает депутат.

«Пусть несут финансовую ответственность за свой авантюризм, проявленный в эти непростые времена. Повторюсь, людям, которые оказались действительно в кризисной ситуации, государство будет помогать», — добавил Нилов.

Он подчеркнул, что за границей никого не бросают. «Мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию России с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все новые правила», — объяснил Нилов.

Россия приостановила возвращение граждан, застрявших в других странах с 00:00 4 апреля. Жителей снова начнут забирать начиная с 6 апреля.

Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти не запрещали вывоз россиян из-за рубежа, просто приостановили рейсы.

Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы правительство получило четкие представления, кто, из какой страны, в каком количества и куда прилетит на территорию России, объяснила вице-премьер.

Голикова добавила, что на сайте госуслуг есть специальная анкета, которую должны заполнить все, кто хочет вернуться в Россию. По этим анкетам будут составлены списки и график прилетов. Это было сделано для того, чтобы обезопасить жителей страны.

Россиян из-за рубежа снова начнут забирать начиная с 6 апреля.