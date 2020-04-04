    04 апреля 2020, 22:55

    Депутат Госдумы предложил «экстремальным туристам» обращаться за помощью к родственникам

    Валерия Шафирко

    Депутат Госдумы Олег Нилов предложил родственникам «экстремальных туристов» из России, которые временно остаются за рубежом, помочь им материально. При этом он отметил, что государство должно помочь тем, кто сейчас за границей находится совсем без денег. Об этом он рассказал в беседе с РИА ФАН.

    Он отметил, что не думает, что сейчас за границей находятся те, кто на отпуск копил всю жизнь и поехал туда с какой-то небольшой суммой, а теперь у них совсем не осталось денег. По его словам, таких, может, процентов пять, и возможно, это пенсионеры.

    Нилом считает, что именно этим гражданам государство должно помочь с пропитанием и жильем, пока за ними не прилетят. «А все остальные экстремальные туристы, уверен, могут еще пожить за границей на свои деньги, раз так легко поехали туда, зная о ситуации с коронавирусом в мире и закрытии границ. Или пусть родственники им помогают», — сказал Нилов.

    Депутат считает, что российским консульским чиновникам необходимо разделить людей на категории. По его словам, кто-то уже сегодня остро нуждается в помощи, а кто-то продолжает вольготно себя чувствовать и может помочь своим «товарищам по несчастью».

    По его мнению, наверняка за границей остаются и те, «кто не торопится домой, и могут себе позволить позагорать еще месяц». Депутат считает, что когда будет понятно, в каком положении находятся россияне на заграничных курортах, тогда и будет понимание, откуда и кого вывозить в первую очередь. Нилов также отметил, что «люди, отправившиеся в нынешних условиях за границу, не боялись пощекотать себе нервы».

    По словам парламентария, если такие туристы рисковали, то наверняка и подушку безопасности имеют. Именно она позволит им еще несколько дней, а может и недель, продержаться в чужой стране и заплатить за вывоз на родину, считает депутат.

    «Пусть несут финансовую ответственность за свой авантюризм, проявленный в эти непростые времена. Повторюсь, людям, которые оказались действительно в кризисной ситуации, государство будет помогать», — добавил Нилов.

    Он подчеркнул, что за границей никого не бросают. «Мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию России с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все новые правила», — объяснил Нилов.

    Россия приостановила возвращение граждан, застрявших в других странах с 00:00 4 апреля. Жителей снова начнут забирать начиная с 6 апреля.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что власти не запрещали вывоз россиян из-за рубежа, просто приостановили рейсы.

    Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы правительство получило четкие представления, кто, из какой страны, в каком количества и куда прилетит на территорию России, объяснила вице-премьер.

    Голикова добавила, что на сайте госуслуг есть специальная анкета, которую должны заполнить все, кто хочет вернуться в Россию. По этим анкетам будут составлены списки и график прилетов. Это было сделано для того, чтобы обезопасить жителей страны.

    Россиян из-за рубежа снова начнут забирать начиная с 6 апреля.