Депутат Госдумы предложил дать бизнесу скидки на штрафы

Член думского омитета по контролю и регламенту Наталья Костенко разработала законопроект, который предполагает 50-процентные скидки на штрафы нарушителям законов о предпринимательской деятельности. Об этом сообщила «Парламентская газета».

По данным издания, инициатива предусматривает, что скидка будет действовать первые 20 дней с момента вынесения штрафного постановления. 50-процентные скидки предлагается сделать на все штрафы по 14 главе КоАП, которая регулирует предпринимательство. Одним из самых распространенных нарушений по ней является ведение предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП.