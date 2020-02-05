Депутат Госдумы предложил автоматически блокировать звонки от телефонных мошенников

Последнее время большинство телефонных мошенников представляются работниками банка. Так им удается получить от собеседников персональные данные, коды и пароли. Часто злоумышленники звонят с номера, похожего на службу клиентских сервисов крупных банков.

«Существует технологическая возможность блокировать звонок, который идет не от банка. Телекоммуникационные компании смогут реагировать на несанкционированные звонки с таких номеров, чтобы мошенники не вводили людей в заблуждение», — пояснил Аксаков.

По мнению депутата, благодаря технологии больших данных удастся выявлять мошенников даже при частой смене номеров. Инициативу Аксакова поддержали члены Совета Федерации.

Первый зампред Комитета по экономической политике палаты регионов Сергей Калашников подтвердил актуальность проблемы телефонных мошенников.

«Возможно, для реализации инициативы не потребуется отдельный закон — подобные меры частной регуляции могут решаться постановлением Правительства. Однако если делать отдельный документ, он не должен ограничиваться банковскими мошенниками. Сейчас распространены схемы обмана с интернет-магазинами. Мы должны обеспечить защиту граждан от любых видов электронного мошенничества», — уточнил сенатор.