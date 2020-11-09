Депутат Госдумы поприветствовал запуск сервиса для жалоб на дефицит лекарств
Депутат Госдумы Николай Говорин обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что в стране заработал сервис, с помощью которого медработники смогут информировать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.
«Это в принципе дальнейшие шаги по получению максимально объективной информации о ситуации в субъектах, в районах», — заметил зампред думского Комитета по охране здоровья.
Он признался, что видит в этой инициативе лишь позитив, поскольку запуск подобного сервиса продемонстрирует открытость нашего общества и вскроет проблемы, которые необходимо решать сообща.