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    09 ноября 2020, 21:46

    Депутат Госдумы поприветствовал запуск сервиса для жалоб на дефицит лекарств

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Николай Говорин обсудил с «Политикой сегодня» сообщение о том, что в стране заработал сервис, с помощью которого медработники смогут информировать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты.

    «Это в принципе дальнейшие шаги по получению максимально объективной информации о ситуации в субъектах, в районах», — заметил зампред думского Комитета по охране здоровья.

    Он признался, что видит в этой инициативе лишь позитив, поскольку запуск подобного сервиса продемонстрирует открытость нашего общества и вскроет проблемы, которые необходимо решать сообща.