Депутат Госдумы поприветствовал запуск сервиса для жалоб на дефицит лекарств

«Это в принципе дальнейшие шаги по получению максимально объективной информации о ситуации в субъектах, в районах», — заметил зампред думского Комитета по охране здоровья.

Он признался, что видит в этой инициативе лишь позитив, поскольку запуск подобного сервиса продемонстрирует открытость нашего общества и вскроет проблемы, которые необходимо решать сообща.