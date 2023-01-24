Эксклюзив 24 января 2023, 15:40 «Увидим силу принятых законов». Депутат объяснил уголовное дело в отношении блогеров Даши Корейки и Хилми Форкса Депутат Лантратова: силовые ведомства проверят блогершу Дашу Корейку на пропаганду ЛГБТ Telegram

Читать 360tv в

МВД подтвердило возбуждение административного дела по статье о пропаганде ЛГБТ в отношении трансгендерной блогерши Даши Корейки (Максим Матвеев) и Хилми Форкса. Соответствующий запрос ранее сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Депутат в беседе с «360» сообщила, что соцсети этих блогеров давно следовало проверить.

По ее словам, блогеры не только пропагандируют нетрадиционные сексуальные отношения, но и популяризируют распутный образ жизни.

Реклама

«Они публиковали групповые видео сцены разврата, употребляли алкоголь, рекламировали наркотики, делали прямые эфиры из палаты, где проводилась операция по смене пола», — отметила депутат.

Реклама

Лантратова подчеркнула, что их смотрят в основном подростки и не всем нравится подобный контент.

«Теперь, когда внимание силовых ведомств обращено к контенту этих блогеров, мы вскоре увидим силу принятых нами законов в защиту традиционных ценностей», — резюмировала она.

Депутат напомнила, что к ней обратились школьники из Санкт-Петербурга и пожаловались на неприемлемый контент блогеров Даши Корейки и Хилми Форкс.