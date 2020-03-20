Депутат Госдумы поддержал применение «кредитных каникул» по индивидуальной схеме

Ранее Федоров предложил не учитывать обстоятельство, когда соотечественники, оставшиеся за рубежом, после возвращения получат пени за просрочку по кредитам и ипотеке.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в законодательстве уже есть механизмы, которые защищают заемщиков в обстоятельствах, когда нет возможности платить по кредиту.

«То, что Федоров озвучивает, будет обязательно изучено, и после этого мы будем определяться. Вопрос требует анализа. Например, для тех, кто за границей находится, сейчас есть онлайн-погашение. Многие из таких людей работают дистанционно, по аутсорсингу, и зарабатывают приличные деньги, не находясь в офисе. Вопрос может рассматриваться индивидуально. Для тех, чья работа требует непосредственного нахождения на рабочем месте, предложение можно рассмотреть», — пояснил Аксаков.

Он также отметил, что те россияне, кто не может работать из-за карантина, так как удаленно это невозможно, могут отстоять право на ипотечные каникулы по уже существующим законам.

«Если у них резко падает заработная плата, на 30% и более, они имеют право на ипотечные каникулы. Это скорее вопрос доказывания, что можно сделать дистанционно: собираешь документы, отправляешь их в банк, банк перепроверяет и обязан принять решение», — пояснил депутат.