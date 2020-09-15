Депутат Госдумы поддержал идею введения почасового МРОТ

«Всячески поддерживаю. Потому что это дополнительная инициатива, которая защищает права и интересы работающих граждан. Особенно если гражданин занят неполной занятостью», — заявил Нилов.

Он подчеркнул, что при введении нижнего лимита у работников появится гарантия. Депутат Госдумы также считает, что постепенно может происходить рост минимального размера оплаты труда, что приведет к тому, что в будущем он будет соответствовать сегодняшним реалиям.