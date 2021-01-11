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    11 января 2021, 12:42

    Депутат Госдумы поддержал идею с самозатухающими сигаретами

    Артур Блянихов

    Зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин обсудил с RT намерение сделать сигареты затухающими.

    Парламентарий напомнил, что кроме вреда здоровью курение зачастую приводит к несчастным случаям. Наиболее часто встречающийся пример — пьяный человек заснул, куря сигарету. В результате может возникнуть пожар.

    «Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах. Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», — обозначил законодатель.