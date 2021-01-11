Депутат Госдумы поддержал идею с самозатухающими сигаретами
Зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин обсудил с RT намерение сделать сигареты затухающими.
Парламентарий напомнил, что кроме вреда здоровью курение зачастую приводит к несчастным случаям. Наиболее часто встречающийся пример — пьяный человек заснул, куря сигарету. В результате может возникнуть пожар.
«Мне лично известны конкретные ситуации, когда сгорали целые семьи в Сибири в деревянных домах. Поэтому все меры, которые будут снижать подобного рода риски, оправданны», — обозначил законодатель.