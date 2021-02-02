facebook_pixel
    02 февраля 2021, 16:49

    Депутат Госдумы поддержал идею приравнять водительские права к паспорту

    Полина Петрова

    Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею разрешить гражданам использование водительских прав вместо удостоверения личности при проведении денежных операций, сообщил телеканал «Звезда».
    Депутат Госдумы поддержал идею приравнять водительские права к паспорту

    Накануне соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В документе говорится, что нововведение должно упростить порядок идентификации клиентов банков.

    «Бывают ситуации, когда на руках у человека нет паспорта, при этом есть водительские права, и для того, чтобы перевести небольшую сумму денег, либо чтобы поменять валюту в небольшом объеме, либо приобрести валюту, люди сталкиваются со сложностями», — заметил Аксаков.

    Парламентарий считает, что в таких случаях важно пойти навстречу гражданам. Так россияне избавятся от лишних трудностей при получении той или иной услуги. По словам Аксакова инициативу рассмотрят в рамках заседания комитета.