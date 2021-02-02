Депутат Госдумы поддержал идею приравнять водительские права к паспорту
Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков поддержал идею разрешить гражданам использование водительских прав вместо удостоверения личности при проведении денежных операций, сообщил телеканал «Звезда».
Накануне соответствующий законопроект внесли в Госдуму. В документе говорится, что нововведение должно упростить порядок идентификации клиентов банков.
«Бывают ситуации, когда на руках у человека нет паспорта, при этом есть водительские права, и для того, чтобы перевести небольшую сумму денег, либо чтобы поменять валюту в небольшом объеме, либо приобрести валюту, люди сталкиваются со сложностями», — заметил Аксаков.
Парламентарий считает, что в таких случаях важно пойти навстречу гражданам. Так россияне избавятся от лишних трудностей при получении той или иной услуги. По словам Аксакова инициативу рассмотрят в рамках заседания комитета.