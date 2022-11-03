Депутат Госдумы оценила идею продлить новогодние праздники для некоторых россиян | 360°

Общество 03 ноября 2022, 19:21 Депутат Госдумы оценила идею продлить новогодние праздники для некоторых россиян Депутат ГД Бессараб оценила идею продлить новогодние праздники для жен мобилизованных Pxhere

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В России работодатели могут в добровольном порядке дать дополнительные выходные женам призывников в рамках частичной мобилизации, если у них есть дети младше 14 лет. Такое предложение оценила член комитета Государственной думы по труду, соцполитике и делам ветеранов, депутат Светлана Бессараб, сообщил «Дума ТВ».

Отмечается, что речи о закреплении такой идеи на законодательном уровне не идет. Инициатива принадлежит директору Института исследования проблем современной политики Антону Орлову. Он отправил в Минтруда письмо с предложением организовать выходной на неделе перед Новым годом для россиянок, у которых мобилизовали мужей и имеются дети до 14 лет.

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Для помощи семьям призывников в зону проведения спецоперации также предложили создать систему «одного окна». Заместитель председателя Государственной думы Анна Кузнецова отметила, что близким родственникам мобилизованных нужно оказать поддержку и избавить их от лишней бюрократической нагрузки. По системе единого окна семьям призывников не придется собирать документы и справки самостоятельно — они при необходимости будут аккумулироваться в одном месте.

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