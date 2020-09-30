Депутат Госдумы оценил запрет ресторанам включать в чек чаевые

Зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев оценил запрет ресторанам включать в чек чаевые.

По его мнению, такое решение является верным шагом. Он отметил, что это позволит людям избежать навязанных услуг, за которые как правило нужно платить немалые деньги, пишет сайт RT.

«Я уверен, что если человек захочет выразить именно в материальном выражении свою признательность, он это сделает. Но это должно быть не обязательно, а добровольно», — пояснил Гутенев.

Он заключил, что «чем больше будет прозрачности, тем комфортнее себя будут чувствовать граждане».

Напомним, правительство РФ утвердило правила, согласно которым заведения общепита с 1 января будущего года не вправе включать в чек дополнительные платежи, комиссии либо чаевые кроме стоимости заказанных из меню блюд.