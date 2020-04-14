Депутат Госдумы оценил возможное подорожание услуг сотовой связи

Парламентарий напомнил, что в режиме самоизоляции одним из важнейших факторов связи для людей является коммуникация с помощью мобильников.

«Поэтому в случае, если этот прогноз начнет вырисовываться в какие-то конкретные действия, то на самом высоком уровне этому будет дана оценка», — отметил первый зампред думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

По его мнению, необходимо проанализировать объективность подхода сотовых операторов к тарификации и предложить какие-то компромиссные варианты. Он подчеркнул, что прирост цен на этот вид услуг будет чувствительным для всех.