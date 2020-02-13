Депутат Госдумы оценил предложение о вводе дополнительных «часов тишины»
Михаил Терентьев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделился с RT своим мнением о вводе дополнительных «часов тишины».
Депутат считает, что предложение членов Совета Федерации основано на обращениях граждан, которые не могут отдыхать из-за шумных соседей.
«Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей», — отметил депутат.
Временный период «для отдыха» с 19:00 до 9:00 является «инновационным предложением», по мнению Терентьева.