    13 февраля 2020, 11:02

    Депутат Госдумы оценил предложение о вводе дополнительных «часов тишины»

    Анастасия Кременчугская

    Михаил Терентьев, зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделился с RT своим мнением о вводе дополнительных «часов тишины».

    Депутат считает, что предложение членов Совета Федерации основано на обращениях граждан, которые не могут отдыхать из-за шумных соседей.

    «Я считаю, выбран хороший период времени, как раз для отдыха. Чтобы лишний шум не беспокоил людей», — отметил депутат.

    Временный период «для отдыха» с 19:00 до 9:00 является «инновационным предложением», по мнению Терентьева.