Депутат Госдумы оценил нацеленность Путина на демографию и традиционные ценности

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию уделил особое внимание вопросам демографии и сохранения духовных ценностей. Сергей Гаврилов подчеркнул важность этих сфер для будущего страны.

«Президент высказался о важности того, сколько детей родится в России и какие ценности станут для них опорой в жизни. Поэтому крайне важно ускорить нашу работу по укреплению основ гражданского общества — в частности, обеспечить поддержку семей, особенно многодетных семей. Считаем, что российские семьи должны получать как материальную, так и духовную поддержку», — отметил депутат.

Кроме того, Гаврилов указал на важность дальнейшего развития волонтерского движения в России.

«Перед нами стоит задача создания условий для привлечения как можно большего числа молодежи в волонтерские движения, например такие, как „Волонтеры Победы“, для патриотического воспитания молодого поколения. Это важно, особенно в преддверии 75-летнего юбилея Победы», — подчеркнул парламентарий.

Гаврилов отметил и внесение изменения в Конституцию России, согласно которым Основной закон страны оказывается в приоритете над международными документами. Депутат заявил, что российская Конституция в полном объеме обеспечивает права человека и гражданина.

«Более того, в поправках к Конституции предлагается даже усилить социальные права — установить, что МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума и что пенсии должны ежегодно индексироваться», — напомнил Гаврилов.

Он также назвал важным шагом решение о запрете на двойное гражданство и виды на жительство за рубежом для лиц, занимающих в стране высшие руководящие должности.