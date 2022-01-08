Депутат Госдумы оценил идею продления новогодних каникул

В условиях пандемии коронавируса не стоит продлевать новогодние праздники, считает зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его мнению, есть риск того, что россияне поедут отдыхать в заграницу, что негативно скажется на эпидемической обстановке.

«Считаю, что продлевать новогодние каникулы не нужно. Предыдущий локдаун показал, что особо эти выходные дни (на улучшение эпидемической ситуации — прим. ред.) не влияют», — сказал депутат в беседе с РИА «Новости». Так он ответил на вопрос, стоит ли увеличивать срок выходных из-за пандемии.

В случае продления каникул, по мнению парламентария, россияне могут отправиться отдыхать в другие страны, а это увеличивает опасность завоза в страну нового штамма.

Продолжительность выходных депутат счел достаточной. Он посоветовал чаще оставаться дома для своей безопасности или же ездить на природу.

Врач-вирусолог Владислав Жемчугов считает, что после новогодних праздников в России не произойдет подъема заболеваемости ковидом. Он добавил, что сейчас заражаются непривитые люди и те, кто уже давно переболел ковидом. По мнению Жемчугова, пандемия коронавируса закончится в течение этого года.