Депутат Госдумы оценил идею повысить стоимость проезда на платных дорогах

Стоимость проезда по платным дорогам в России предложили повысить. Первый зампред комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» раскритиковал такое нововведение Минтранса.

Стоимость проезда для легковых автомобилей за километр составит восемь рублей вместо 3,65 рубля. По новым трассам стоимость проезда вырастет до пяти рублей. Шайхутдинов отметил, что такая мера губительно скажется на российских автомобилистах. По его словам, данный вопрос нуждается в более тщательной проработке.

«Это сильно, конечно, ударит по нашим автомобилистам, поэтому надо понять, как они рассчитывали и что можно в этой ситуации сделать для того, чтобы уменьшить оплату. В условиях пандемии люди испытывают тяжелую ситуацию, еще и цены повышать», — отметил депутат.