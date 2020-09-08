Депутат Госдумы оценил идею Минтруда о продлении новогодних каникул

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил идею Минтруда РФ о продлении новогодних каникул.

Представители министерства предложили перенести выходные дни в будущем году. Согласно инициативе, новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря грядущего года будет выходным днем.

«Я напомню, что вообще это решение правительства. Делается ежегодный перенос нерабочих праздничных дней, которые совпадают с выходными днями. Это правильно и это логично», — процитировал политика сайт RT.

Он пояснил, что таким образом не будет нарушено общее число нерабочих праздничных дней и рабочих.