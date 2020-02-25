Депутат Госдумы отреагировал на новость о смерти последнего маршала СССР

Шерин обратил внимание на то, что в СССР «вопрос карьерного роста и социального лифта очень четко и жестко регулировался государством».

«Люди получали очередное воинское звание, очередную должность, исходя из своих профессиональных, морально-деловых, личностных качеств. Получить Маршала Советского Союза — это серьезные заслуги, достижения перед государством. Одно только то, что этот человек сегодня упоминается и он вписал свое имя в историю нашего государства, — это факт», — подчеркнул зампред.

Дмитрий Язов скончался в возрасте 96 лет. Причиной его смерти стало тяжелое заболевание.