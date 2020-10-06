facebook_pixel
    06 октября 2020, 14:23

    Депутат Госдумы отметил высокий протестный потенциал в странах СНГ

    Артур Блянихов

    Первый зампред думского Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с общественностью предупредил власти Таджикистана о возможных митингах из-за ближайших выборов. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Законодатель заметил, что в странах СНГ, в особенности на востоке Азии очень высок протестный потенциал из-за всех событий, связанных с пандемией. Речь идет о сокращении поступлений и падении темпов экономики.

    «Поэтому власти везде должны быть очень внимательны и очень бдительны в этом отношении», — обратил внимание парламентарий.

    Новости SMI.FM