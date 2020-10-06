Депутат Госдумы отметил высокий протестный потенциал в странах СНГ

Законодатель заметил, что в странах СНГ, в особенности на востоке Азии очень высок протестный потенциал из-за всех событий, связанных с пандемией. Речь идет о сокращении поступлений и падении темпов экономики.

«Поэтому власти везде должны быть очень внимательны и очень бдительны в этом отношении», — обратил внимание парламентарий.