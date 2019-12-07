Депутат Госдумы от Севастополя уличил Порошенко в трусости

В предостережениях пятого президента Украины Петра Порошенко своему преемнику, шестому президенту Украины Владимиру Зеленскому сквозит плохо скрытый страх. Призыв не оставаться один на один с Путиным вызван именно этим чувством. Об этом заявил депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«И самый важный совет: не доверять Путину. Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев и не видит нашего места на политической карте Европы», — заявил Порошенко. Его слова опубликованы в личном блоге пятого президента на сайте издания «Украинская правда» среди прочих советов, которые Порошенко заготовил для Зеленского перед встречей глав четырех государств в Париже.

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По мнению Белика, Порошенко не способен отвечать за собственноручно поставленную под Минскими соглашениями подпись. Кроме того, бывший украинский глава собственные страхи и кошмары приписывает Зеленскому.

«Порошенко проецирует свои страхи на нового президента Зеленского лишь потому, что сам не в состоянии ни выполнять данные обещания, ни ответить за поставленную собственной рукой подпись», — заявил Белик. Его слова процитировало РИА «ФАН».

Как заявил депутат, все пять лет своего президентства Порошенко делал все возможное, чтобы ни один из пунктов соглашения не был реализован. Более того, он поставил крест на прекращении вооруженного конфликта в Донбассе.