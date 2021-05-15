Депутат Госдумы опубликовал в TikTok видео с гангстерами из GTA

Заместитель лидера фракции «Справедливая Россия» Федот Тумусов залил в TikTok видео с виртуальными гангстерами из видеоигры GTA: San Andreas. В ролике есть титры, которые раскрывают смысл происходящего: депутат «объясняет ребятам с района», что его партия — лучшая.

В разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» Тумусов объяснил, что не знал о происхождении этих персонажей, так как в видеоиграх не разбирается, а идею записать ролик ему подкинули помощники-студенты.

«Откуда они там, чего, я, честно говоря, не знаю. Я понял, что это из каких-то компьютерных игр, а то, что они там какие-то криминальные авторитеты или не авторитеты, этого я не знал», — рассказал депутат.

В конце апреля аккаунт в TikTok завел депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что если это площадка, на которой находятся его избиратели, то он должен быть там. Ранее Милонов называл TikTok инструментом дебилизации общества.