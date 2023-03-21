Общество 21 марта 2023, 19:22 Депутат Госдумы Огуль заявил о необходимости надзора за душевнобольными людьми

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Надзор за людьми с психическими отклонениями должны осуществлять их родственники или же участковый, которому передадут душевнобольного человека. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, в таких ситуациях очень важно поймать момент, когда человеку с психическими отклонениями действительно нужна помощь.

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В первую очередь, ответственность за поступки душевнобольных людей должна лежать на плечах их родственников и в отдельных случаях на участковом, считает Огуль.

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