21 марта 2023, 19:22
Депутат Госдумы Огуль заявил о необходимости надзора за душевнобольными людьми
Надзор за людьми с психическими отклонениями должны осуществлять их родственники или же участковый, которому передадут душевнобольного человека. Такое мнение выразил первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с «Национальной службой новостей».
По словам депутата, в таких ситуациях очень важно поймать момент, когда человеку с психическими отклонениями действительно нужна помощь.
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В первую очередь, ответственность за поступки душевнобольных людей должна лежать на плечах их родственников и в отдельных случаях на участковом, считает Огуль.
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Госдума РФ
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