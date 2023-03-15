Общество 15 марта 2023, 15:10 Депутат Госдумы Оглоблина рассказала, как привлечь молодежь в аграрный сектор

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Нехватка квалифицированных кадров в сельском хозяйстве и в аграрном секторе фиксируется сегодня в России. О том, как привлечь молодежь в эту отрасль, рассказала зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, активная профориентация школьников позволит решить проблему. Так, учащимся можно рассказывать о профессиях агронома, ветеринара и зоотехника.

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Депутат отметила, что многим детям кажется, что эти профессии являются невостребованными и низкооплачиваемыми. Однако, попадая на аграрное предприятие, дети убеждаются в обратном, добавила Оглоблина.

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