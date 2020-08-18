Депутат Госдумы обозначил вероятные сроки выплат на детей до 16 лет
Член думского Комитета по социальной политике Олег Шеин рассказал ИА Ura.ru, что до 1 сентября может быть принято решение по выплатам на детей до 16 лет.
Парламентарий напомнил, что в оба раза решения о введении пособия семьям с детьми принимал исключительно глава государства. По его словам, это связано с тем, что речь идет не о постоянных выплатах, а о разовых.
«Но я не могу исключать, что принятие соответствующего решения возможно уже в ближайшие недели, перед 1 сентября», — отметил собеседник информагентства.