16 сентября 2023, 01:06
Депутат Госдумы объяснил решение сдать мандат
Кастюкевич сдал мандат депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской области
Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения «Единой России» решил сложить с себя депутатские полномочия для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области. Об этом Кастюкевич сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что не может поступить иначе.
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«Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области», — написал Кастюкевич.
Он также добавил, что все время вместе с командой продолжал работать и в Воронежской области. В регионе реализовывали народную программу партии. Кастюкевич намерен продолжить эту работу.
Проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича внесли в Государственную думу. Документы размещены в электронной базе российского парламента. Вопрос досрочного прекращения их полномочий Госдума рассмотрит 19 сентября.
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