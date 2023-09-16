Общество 16 сентября 2023, 01:06 Депутат Госдумы объяснил решение сдать мандат Кастюкевич сдал мандат депутата Госдумы, чтобы работать в Херсонской области РИА «Новости»

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Депутат Госдумы от Воронежской и Херсонской областей Игорь Кастюкевич, секретарь регионального Херсонского отделения «Единой России» решил сложить с себя депутатские полномочия для того, чтобы продолжить работу в Херсонской области. Об этом Кастюкевич сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не может поступить иначе.

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«Жители Херсонщины доверили мне и партии представлять их интересы. Продолжать работу по интеграции региона с большой Россией. И я не могу их подвести. Я слагаю полномочия депутата Госдумы и остаюсь работать в Херсонской области», — написал Кастюкевич.

Он также добавил, что все время вместе с командой продолжал работать и в Воронежской области. В регионе реализовывали народную программу партии. Кастюкевич намерен продолжить эту работу.

Проекты о досрочном прекращении полномочий депутатов Сергея Сокола и Игоря Кастюкевича внесли в Государственную думу. Документы размещены в электронной базе российского парламента. Вопрос досрочного прекращения их полномочий Госдума рассмотрит 19 сентября.