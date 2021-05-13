Депутат Госдумы объяснил, почему охрану школ нужно передать Росгвардии

Идея переложить охрану школ на Росгвардию абсолютно правильная. Это государственная структура, у нее есть и нормальное финансирование, и соответствующий профессиональный уровень, заявил «360» депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

Парламентарий напомнил, что такое предложение выдвигалось еще после трагедии в керченском колледже в октябре 2018 года. Тогда жертвами взрыва и стрельбы стали 20 человек. Однако тогда решение вопроса не было переведено в практическую плоскость.

После стрельбы в казанской школе № 175 снова возникла необходимость пересмотра подхода к охране учебных заведений.

«Не годится, чтобы обеспечение безопасности было возложено на местное самоуправление, у которого нет нужных для этого денег, или на родителей, у которых денег еще меньше», — подчеркнул Шеин.

По его мнению, даже если охрану в школах поручат сотрудникам Росгвардии, которые, возможно, не участвовали в каких-то серьезных столкновениях, так называемых «штабистов», то у силового ведомства все равно будет возможность обеспечить им нужный уровень переподготовки и тренировок.

При этом парламентарий не исключил, что, скорее всего, предложение об этом отклонят. Ведомство попросит дополнительное финансирование, а в правительстве скажут, что его нет, пояснил Шеин.

Мнение Шеина ранее не разделил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, росгвардейцы не смогут повысить безопасность учебных заведений. На эти места посадят тех, кто не нужен на службе.

Инициативу о передаче охраны школ Росгвардии депутаты Госдумы собираются направить в правительство в ближайшее время.