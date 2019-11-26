Депутат Госдумы объяснил, как обязательное чипирование спасет животных от смерти
Обязательную маркировку домашних животных задумали ввести в РоссииПодробнее
«Найти потерявшееся животное в России практически невозможно. Если убежало, то с концами. В поисках можно рассчитывать только на себя. В такой ситуации, в лучшем случае, животное закончит жизнь в приюте. Но чаще всего, служба отлова без церемоний, „прервет его страдания“», — поянил Бурматов.
Глава комитета ГД по экологии и охране окружающей среды добавил, что отыскать потерявшегося кота или пса так сложно, потому что в России нет единой базы питомцев. В чипе будет и адрес владельца и все необходимые данные, чтобы животное поскорее вернулось домой.
Также, по словам собеседника, благодаря чипу можно будет привлечь к ответственности нерадивого хозяина, который либо выбросил животное, либо натравил его на человека. Сейчас ничего доказать нельзя.
Минсельхоз внесет на рассмотрение в Госдуму законопроект об обязательной маркировке и регистрации всех домашних животных уже к концу 2019 года. В министерстве уже разработали этот документ и направили его в правительственную комиссию.