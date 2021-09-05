Депутат Госдумы Новиков: Зеленский сначала показал план развития Украины заказчикам в США, а не народу

Украинцев удивило и разочаровало, что президент Владимир Зеленский впервые представил план развития страны в США. Однако на фоне того, что эта республика давно стала практически колонией Штатов, это выглядит логично и закономерно, заявил «360» первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Он отметил, что буквально на днях украинский политолог Вадим Карасев заявил о том, что поездка Зеленского в Вашингтон означает признание Штатами его в статусе президента. И все означает, что для США не имеют значения реальный выбор украинского народа, электоральные процедуры, реальный ход и результат избирательных компаний. Имеет значение только то, в какой мере тот или иной политик, в данном случае украинский, готов исполнять волю США на своей территории, пояснил Новиков.

Депутат напомнил, что украинцы избирали Зеленского как президента мира, а не войны в Донбассе, голосовали за него как за президента, который восстановит отношения с Россией, будет проводить более щадящую социальную политику в отношении бедного населения. Но все эти надежды достаточно быстро рухнули.

«И это означает, что на Украине создана политическая система, когда неважно, за кого и с каким целями голосуют реальные украинские граждане. Потому что как только президент вписывается в проамериканскую и коллаборационистскую политическую элиту этой страны, он начинает жить по ее законам», — отметил Новиков.

По его словам, сейчас над Украиной фактически установлен контроль в виде механизмов полуколониального влияния США. В этом случае понятно, что Зеленский, будучи формальным руководителем страны, обязан появляться у своих хозяев в Вашингтоне, отчитываться, заручаться поддержкой. Что и произошло, объяснил он.

Парламентарий отметил, что президент США Джо Байден по касательной провел ритуал встречи с Зеленским, но это было не решение самого Байдена.

«У него много другой работы. За этим символическим актом стоит американская политическая элита. Таким образом, Зеленский получил важный сигнал, что неприятные для Вашингтона аргументы, по которым население за него голосовало, уже забыты, что Зеленский все делает правильно, игнорируя волю большинства украинцев», — сказал Новиков.

Именно поэтому, по его словам, тот факт, что план развития страны был согласован сначала вовне, а не внутри Украины, на этом фоне логичен и закономерен.

«План развития подмандатной территории сначала обсуждают с теми, кто является заказчиком политики на этой территории, а уже потом его предают более широкой огласке», — заключил он.