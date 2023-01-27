Общество 27 января 2023, 14:01 Депутат Госдумы Нина Останина дала рекомендации, как сократить число абортов

Читать 360tv в

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила усилить меры поддержки материнства в России. Об этом сообщила «Национальная служба новостей».

Она поддержала идею РПЦ не делать аборты без согласия обоих супругов. Однако выступила категорически против исключения услуги прерывания беременности из ОМС. По мнению депутата, властям нужно создавать для будущих мам комфортные условия, в которых женщина будет чувствовать себя в безопасности. Если она будет ощущать поддержку мужчины и государства, абортов станет меньше.

Реклама

«Для представителя власти важно, давая такие рекомендации нашим женщинам, одновременно заверить их в том, что со своей стороны власть сделает все для того, чтобы женщина была уверена в будущем своего ребенка. <…>Нужен комплексный подход, государственная политика поддержки семьи. Каждая женщина мечтает стать матерью, но иногда откладывает это, поскольку нет уверенности в завтрашнем дне», — заключила Нина Останина.