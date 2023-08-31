31 августа 2023, 11:53
Депутат Госдумы Нилов предложил уменьшить перечень оснований для изъятия оружия у охотников
В России следует сократить перечень оснований для законного изъятия оружия и передать эти полномочия судам. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов, сообщила «Парламентская газета».
По словам депутата, на сегодняшний день существует масса причин для аннулирования лицензии на оружие. К ним относятся мелкое хулиганство, ненадлежащее воспитание детей, неуплата алиментов.
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Нилов отметил, что перечень ряда статей выглядит абсолютно нелогичным, доставляя немало проблем охотникам, которые владеют оружием на законных основаниях.
Оружие
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