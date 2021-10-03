Депутат Госдумы Нилов предложил освободить часть россиян от подоходного налога

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что необходимо освободить от уплаты подоходного налога россиян, зарабатывающих меньше 20 000 рублей в месяц. Слова парламентария привело агентство Ura.ru.

По словам Ярослава Нилова, освобождение от уплаты подоходного налога россиян должно стать вторым шагом в построении прогрессивной системы налогообложения.

Первым шагом было установление подоходного налога в размере 15% для россиян с суммарным годовым заработком, превышающим пять миллионов рублей. Ярослав Нилов считает, что вопрос, который обсуждали долго и аккуратно, решился удачно, и теперь полученные бюджетом дополнительные средства нашли применение — они идут на лечение детей с редкими и опасными заболеваниями.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов выступил с предложением об изменении ГОСТ в части тонировки автомобильных стекол. По мнению председателя думского комитета по труду, нужно снизить требования к разрешенной степени затемнения окон. Такое решение, считает Нилов, поможет спастись от жары и избежать недопонимания с сотрудниками ГИБДД.