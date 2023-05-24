Общество 24 мая 2023, 15:40 Депутат Госдумы Нилов объяснил смысл закона о тишине Депутат Нилов: принятие закона о тишине поможет снять проблему шумных строительных работ

Читать 360tv в

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил суть инициативы МВД РФ о включении статьи, связанной с нарушением тишины, в КоАП РФ.

По его словам, принятие данного закона поможет снять проблему шумных строительных работ в жилых домах.

Реклама

«Сейчас предлагается, чтобы у нас был единый порядок по всей стране, когда бы нельзя было шуметь в течение дня», — отметил Нилов.

На сегодняшний день в каждом регионе такой промежуток времени определяется региональным законом о тишине, и они различаются.

МВД предлагает сделать единую норму для всей страны, резюмировал депутат.