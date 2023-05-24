24 мая 2023, 15:40
Депутат Госдумы Нилов объяснил смысл закона о тишине
Депутат Нилов: принятие закона о тишине поможет снять проблему шумных строительных работ
Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с телеканалом «Звезда» объяснил суть инициативы МВД РФ о включении статьи, связанной с нарушением тишины, в КоАП РФ.
По его словам, принятие данного закона поможет снять проблему шумных строительных работ в жилых домах.
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«Сейчас предлагается, чтобы у нас был единый порядок по всей стране, когда бы нельзя было шуметь в течение дня», — отметил Нилов.
На сегодняшний день в каждом регионе такой промежуток времени определяется региональным законом о тишине, и они различаются.
МВД предлагает сделать единую норму для всей страны, резюмировал депутат.
Законы
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