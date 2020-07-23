Депутат Госдумы назвал сумму, направленную на поддержку граждан во время пандемии

С марта, когда началась пандемия коронавирусной инфекции, было направлено около 3,5 триллиона рублей.

Депутат заявил, что из-за пандемии «средства были нужны на решение самых важных проблем — спасение жизни и здоровья людей». Он отметил, что ранее в подобной ситуации секвестировали расходы бюджета.

По его словам, на данный момент в России нет возможности секвестра средств, идущих в социальную сферу.

Макаров рассказал, что во время пандемии в Госдуме создали комиссию из представителей всех фракций. Она была необходима для того, чтобы оперативно решать вопросы направления денег на различные цели.

«За три месяца прошло более 50 заседаний этой комиссии. Средства, которые прошли через эту комиссию, превышают 1,5 триллионов рублей», — сообщил депутат.