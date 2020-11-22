Депутат Госдумы назвал слухами заявления о повышении цен на ЖКХ

Председатель комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Госдумы Галина Хованская назвала слухами заявления о повышении цен на услуги ЖКХ. Ранее об этом предупредила россиян директор Организации народного контроля Наталья Чернышева.

«Я слухи не комментирую. У нас есть предельные индексы, которые ограничивают этот рост. Они прописаны в Жилищном кодексе. Устанавливает их федеральный уровень. Конкретно уже цифры определяет каждый субъект РФ, а комментировать слухи я не хочу», — передает радиостанция «Говорит Москва» слова Хованской.

По словам Натальи Чернышевой в новом году цены на ЖКУ могут подскочить примерно на 4%. Она также напомнила, что с 1 января прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

Но эксперты спрогнозировали рост цен не только на коммунальные услуги. Ценник может вырасти также на косметику, обувь, одежду, сигареты, алкоголь и молочные продукты. Ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский и вовсе считает, что подорожает все из-за роста инфляции в стране.