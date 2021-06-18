Депутат Госдумы назвал «педерастию» заболеванием и попал в бан TikTok и Facebook

Депутат Госдумы Александр Ильтяков пожаловался, что его заблокировали в TikTok и Facebook. Он опубликовал там ролик, в котором прочел отрывок Библии, а затем заявил, что Бог не создавал «педерастов и лесбиянок».

Об этом он рассказал изданию «Подъем». Ильтяков подчеркнул, что не оскорблял никого своим видео, а лишь способствовал «народосохранению».

««Ну сколько можно молчать? Педерастия — это заболевание. Оно так и классифицируется в медицине. Я ко всем с уважением отношусь, но считаю это заболеванием и изменением замысла божия. Педерастов Бог не создавал. Их придумали сами люди», — заявил он.

Депутат уверен, что геи и лесбиянки увлечены бесами и демонами. Поэтому они начинают придумывать другие виды пола, кроме мужского и женского — «третьи полы, седьмые, восьмые». Ильтяков отметил, что не сказал ничего лишнего и не собирался кого-то оскорбить, а просто процитировал слова из Библии.

«Я же не сказал *** (гомосексуалист — прим. ред), это уже оскорбление. Я сказал классификацию заболевания», — добавил он.

Ильтяков уточнил, что собирается пойти в синагогу, чтобы поговорить об этой теме с раввином. Затем он планирует отправиться в мечеть и узнать, что по этому поводу сказано в Коране. Если в этих религиях «этого нет», он выложит еще видео. Кроме того, депутат призвал объединяться во имя развития России и «народосохранения».