Депутат Госдумы назвал основные симптомы коронавируса

Парламентарий обратил внимание на следующие симптомы: одышка, сухой лающий кашель и высокая температура выше 38 градусов. Также у заболевших возникает конъюнктивит, теряется обоняние и появляется заложенность носа.

Законодатель добавил, что нахождение дома на 50% гарантирует, что человек не заразится коронавирусной инфекцией.

«Я бы так разделил: половина — это изоляция, 40% — это контакт: нужно мыть руки и делать уборку. И 10% — это маски», — уточнил глава думского Комитета по охране здоровья.