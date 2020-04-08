    08 апреля 2020, 13:43

    Депутат Госдумы назвал основные симптомы коронавируса

    Артур Блянихов

    Депутат Госдумы Дмитрий Морозов перечислил сайту телеканала «Звезда» основные симптомы коронавирусной инфекции.

    Парламентарий обратил внимание на следующие симптомы: одышка, сухой лающий кашель и высокая температура выше 38 градусов. Также у заболевших возникает конъюнктивит, теряется обоняние и появляется заложенность носа.

    Законодатель добавил, что нахождение дома на 50% гарантирует, что человек не заразится коронавирусной инфекцией.

    «Я бы так разделил: половина — это изоляция, 40% — это контакт: нужно мыть руки и делать уборку. И 10% — это маски», — уточнил глава думского Комитета по охране здоровья.