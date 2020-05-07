Депутат Госдумы назвал оправданным продление ограничений в Москве до 31 мая

По мнению законодателя, эти меры оправданы, поскольку количество зараженных увеличивается. Он добавил, что его радует тот факт, что за сутки больше людей выписали, нежели госпитализировали. Однако это не дает оснований для того, чтобы расслабляться.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — говорится в указе мэра Москвы Сергея Собянина.