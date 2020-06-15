Депутат Госдумы назвал нецелесообразной идею отложить начало учебного года до октября

По мнению Жириновского, таким образом у людей появиться больше возможностей подольше побыть на юге, когда еще в сентябре тепло.

«Что касается отдыха у моря, так называемого бархатного сезона, это может быть актуально для Москвы, Петербурга, может быть, для самых северных регионов, где у людей достаточно высокие доходы», — заметил Смолин.

Он заметил, что идея Жириновского для многих регионов неактуальна, поскольку большинство людей отдыхают либо у себя дома, либо на даче. Другой важный момент — вторая волна пандемии, которая, по некоторым прогнозам, может быть в октябре.

«С моей точки зрения, принимать такое решение абсолютно нецелесообразно. Но в рамках отдельных регионов это нужно обсудить на уровне законодательных собраний», — подытожил собеседник информагентства.