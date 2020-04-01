Депутат Госдумы назвал мыльным пузырем «пеший марш» украинских радикалов в Крым
«Утро.ру» рассказало, что Чубаров объяснил перенос «пешего марша», который был запланирован на третье мая, распространением коронавирусной инфекции на Украине.
По мнению Бальбека, этот марш изначально был «мыльным пузырем», который сопровождали цветастые обещания и яркие комментарии. Однако, по образному выражению депутата, фейерверки гаснут, оставляя после себя запах серы.
«В меджлисе*, наверное, молились ежечасно о том, чтобы какие-то внешние факторы повлияли на проведение этого ничтожного с политической точки зрения мероприятия», — заметил парламентарий.
По его словам, не объяви ВОЗ пандемию коронавируса, в меджлисе* сами бы нашли какую-нибудь вескую причину, чтобы отменить это шествие.
«Впрочем, и участников там набиралось — по пальцам посчитать», — подытожил законодатель.
*«Меджлис крымско-татарского народа» — организация, запрещенная на территории России.