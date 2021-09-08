Депутат Госдумы назвал Евгения Зиничева храбрым человеком

Глава МЧС России Евгений Зиничев был смелым и храбрым человеком. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя его трагическую смерть, написал RT.

«Искренние соболезнования родным и близким. Конечно, я с ним общался… То, как он погиб, говорит о том, что он был смелым и храбрым, то, что он погиб именно на учениях, говорит о том, что он не был кабинетным генералом. Очень жаль терять таких людей. Зиничев был достойным человеком», — отметил Шхагошев.

Зиничев погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на межведомственных учениях. О его смерти стало известно 8 сентября.