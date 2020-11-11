Депутат Госдумы напомнил о последствиях продления январских праздников

Последнее слово в вопросе о продлении новогодних каникул в январе за руководством страны. Все будет зависеть от эпидемической обстановки в регионах. Нельзя забывать, какой урон наносят экономике подобные меры. Таким мнением с «360» поделился председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Полагаю, что это решение должно приниматься исключительно руководством страны на основании всех данных по эпидемической обстановке в регионах. И надо понимать, что сильнейший удар по экономике страны и отдельным секторам был нанесен, когда целый месяц люди не работали, при этом работодатели обязаны были платить заработную плату», — заявил Нилов.

Депутат подчеркнул, что это очень серьезный вопрос. К его решению необходимо подойти с пониманием последствий, анализом ущерба для экономики.

Надо подходить к этому вопросу с пониманием последствий, анализом ущерба для экономики и для каждого конкретного человека Ярослав Нилов депутат Госдумы.

Партия «Коммунисты России» обратилась к правительству с предложением продлить новогодние каникулы с сохранением зарплаты до 24 января из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Депутаты считают, что это решение поможет выиграть время для распространения вакцин.